تراجع معدل البطالة لـ6,7٪ خلال الربع الأول من 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 15 / 5 /2024 نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6,7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0,2٪ عن الربع السابق.

وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31,397مليون فرد مقابل 31,101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1,0٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,758مليون فرد .

بينما بلغت في الريف 17,639مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,537مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,860 مليون فرد .

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 351 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار( 55 )ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (296) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2,104مليون متعطل بنسبة 6,7٪ من إجمالي قوة العمل (1,136مليون ذكور ، 968ألف إناث) مقــابـل 2,159مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (55) ألف متعطل بنسبة 2,5٪ ، وانخفاض قــدره )67) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,1 ٪ .

و بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4,4 ٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى بينما كان 4,6% في الربع السابق مقابل 4,5٪ في الربع المماثل من العام السابق .

و بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,5٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 17,7٪ في الربع السابق مقابل 19,2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

تضمنت تلك المعدلات:

7,3٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 11,3٪ للذكور ، 2,6٪ للإناث) مقابل 7,3٪ فى الربع السابق (الذكور 10,4٪ و الإناث 3,7٪) .

33,0٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت (33,3٪ للذكور ، 32,5٪ للإناث) مقابل 32,1 ٪ فى الربع السابق ( الذكور 32,4٪ و الإناث 31,8٪) .

24,2 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت (20,3٪ للذكور، 28,7٪ للإناث) مقابل 23,0٪ فى الربع السابق ( الذكور 22,7٪ ، و الإناث 23,4٪) .

35,5 ٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت (35,1٪ للذكور ، 36,2٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,6٪ خلال الربع السابق حيث بلغت (34,5٪ للذكور ، 41,0٪ للإناث).

وبلغ معدل البطالة في الحضر 9,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9,7% في الربع السابق مقابل 10,3% فى الربع المماثل من العام السابق .

وسجل معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,8٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

كما نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82,5٪ في الربع الحالي مقابل 82,7٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

37,8٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,6٪ بالربع السابق و 37,8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

44,7٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43,1٪ بالـربع السابق بينما كان 43,9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عـدد المشتغلين 29,293مليون فرد بينما كان 28,942مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 1,2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12,464 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16,829مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21,538 مليون مشتغل ( 18,169 مليون ذكور ، 3,369مليون إناث) بنسبة 73,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71,9٪ في الربع السابق ،مقابل 74,0٪ في الربع المماثل من العام السابق .

و بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1,062 مليون مشتغل (999 ألف مشتغل ذكور، 63 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,6٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 2,9٪ في كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق .

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,554مليون مشتغل (4,852 مليون مشتغل ذكور ، 702 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19,0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 20,2٪ في الربع السابق مقابل 18,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

و بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,139 مليون مشتغل (381 ألف مشتغل ذكور ، 758 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,9٪ في الربع السابق مقابل 4,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

و بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43,1% خلال الربع السابق مقابل 43,0٪ في الربع المماثل للعام السابق .

و بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,2٪ مقابل 68,9٪ فى الربع السابق وكانت 69,1٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 16,6٪ بينما كان 16,0 ٪ في الربع السابق وكانت 15,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق) . بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 43,2 ٪ ، فى الريف 43,8 ٪) بينما كان ( في الحضر 42,7٪ ، 43,5٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42,2٪ ، في الريف 43,6٪) في الربع المماثل من العام السابق .

و سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 58,9%.

وتضمنت أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط تجاره الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدرجات النارية (164) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط الصناعات التحولية (155) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط الأنشطه الإداريه وخدمات الدعم ( 71 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط التعليم (70 ) ألف مشتغل عن الربع السابق.

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,317 مليون مشتغـــل (4,404 مليون ذكور ، 913 ألف إناث) بنسبة 18,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2. بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,615 مليون مشتغل (3,823 مليون ذكور ،792 ألف إناث) بنسبة 15,8٪ من اجمالي المشتغلين .

3. كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 3,955 مليون مشتغل (3,927 مليون ذكور ، 28 ألف إناث ) بنسبة 13,5٪ من إجمالي المشتغلين .

4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,852 مليون مشتغل (3,447 مليون ذكور، 405ألف إناث) بنسبة 13,2٪ من إجمالي المشتغلين.

5. بلــغ عـدد المشـتغـلين فى نشــاط النقـل والتـخزين 2,685 ملـيون مشتـغل (2,660مليـون ذكور ، 25 ألف إناث) بنسبة 9,2٪ من إجمالي المشتغلين.