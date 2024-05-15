مسئولون أمريكيون يكشفون عن عزم أمريكا إرسال أسلحة لإسرائيل دون تحديد وقت



نقلت منصة أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل مستمرة رغم أن شحنة القنابل لا تزال معلقة.

و أبلغت إدارة بايدن المشرعين أنها سترسل أكثر من مليار دولار من الأسلحة والذخيرة الإضافية إلى إسرائيل، حسبما قال ثلاثة مساعدين في الكونجرس يوم الثلاثاء.

لكن لم يعرف على الفور متى سيتم تسليم الأسلحة.

وقالت صحيفة أركنساس الأمريكية أن قرار ارسال الأسلحة هو الاول منذ تعليق أول شحنة قنابل إلى إسرائيل كانت تحوي 3500 قنبلة يصل وزن كل واحدة منها إلى 2000 رطل، هذا الشهر.

واوقفت إدارة بايدن، الشحنة بسبب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة ذاكرة إنها أوقفت نقل القنابل لمنع إسرائيل من استخدام تلك الذخائر على وجه التحديد في هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة.

وقال مساعدون في الكونجرس إن الحزمة التي تم الكشف عنها تشمل نحو 700 مليون دولار لذخيرة الدبابات و500 مليون دولار للمركبات التكتيكية و60 مليون دولار لقذائف الهاون، و لم يتم الإعلان عن الشحنة بعد.