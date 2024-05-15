جمعية الأورمان تعلن انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط في قنا

أطلقت جمعية الأورمان حملة صكوك الأضاحي 2024 في محافظة قنا بالتقسيط ؛ بهدف التيسير على المضحين وضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في أنحاء قرى ونجوع ومراكز المحافظة.



وأكد وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بقنا حسن عثمان أن الحملة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة قنا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها ، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.



ومن جانبه .. قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن قيمة صكوك الأضاحي لهذا العام 2024 تبلغ 6700 جنيه للعجل المستورد الصغير، و7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، و11,700 جنيه للعجل البلدي، وأنه يمكن تقسيط قيمة الصك على 12 قسطا .. مؤكدًا أن أسعار هذه الصكوك سيظل ثابتا حتى 17 مايو الجاري كما تقوم الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.



وأكد أن صك الأضحية مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.



وأوضح أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.



وأشار إلى أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحي لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا في أنحاء المحافظة ..موضحا أنه يمكن شراء صك جمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.



يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.