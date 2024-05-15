قمة البحرين.. الطاهري: إجماع عربي حول عدد من المسائل والملفات بالاجتماع التحضيري

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، عن ترتيبات انعقاد القمة العربية بالبحرين، بعد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قائلا إن اليوم خصص لاستقبال القادة العرب.

وأوضح ان اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة، ووفقا للصحافة البحرينية الصادرة صباح اليوم، شهدت إجماعا في عدد من المسائل العربية -بشكل واضح- وصريح.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ملف غزة هو الملف صاحب الأولوية الكبرى، وهناك دعوة تقدمت بها البحرين لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، وهذه المبادرة تقدم بها وزير خارجية البحرين، وينتظر اعتمادها في القمة، لكن كي تمضي هذه المبادرة لا بد من العودة لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم، التي أشار فيها إلى ضرورة وقف إطلاق النار أولا ثم الذهاب إلى المؤتمر الدولي.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيكون أولوية أولى في هذه القمة، كما أن تصوير وتحديد الجرائم القانونية لإسرائيل بدا واضحا في عدد من التوصيفات التي استخدمت في كلمات وزراء الخارجية العرب، وهذا يأتي بالتزامن مع توجه مصر مع محكمة العدل الدولية، بالتالي هناك تركيز على مصطلح الإبادة الجماعية، وهي جريمة الإبادة الجماعية لها أركان في القانون الدولي الإنساني.

وتابع: "هناك إصرار في الخطاب العربي على تحديد هذه الجريمة، وهي جريمة مكتملة الأركان في حالة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة".