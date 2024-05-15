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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

22 مليون جنيه لتجميل وتطوير شبكة الطرق بمدينة أبورديس بجنوب سيناء

فودة في زيارة بابورديس
فودة في زيارة بابورديس

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة أبورديس لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة جميل وتطوير بعض الطرق بالمدينة، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في صدد إجراء تنمية شاملة لمدينة ابورديس، تتضمن أعمال تجميل ورصف طرق، وإقامة مناطق ترفيهية مثل شارع 306، ومقصد العائلة لتكون متنفسًا ترفيهيًا لمواطني المدينة وزائريها.
وأوضح أن أعمال التجميل تتضمن إقامة حدائق عامة، وميادين وبرجولات ونصب تذكاري، بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير 5 طرق بتكلفة 20 مليون جنيه، ليصل إجمالي التكلفة 22 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات تمهيدًا لافتتاحها.
وأشار إلى أن مدينة أبورديس مدينة واعدة خاصة أنه جاري إقامة جامعة حكومية تتضمن أكثر من 15 كلية، وهذه الجامعة سوف تجعل المدينة جاذبة للمواطنين.
وأكد العميد سامح متولي، رئيس المدينة، أنه جاري تطوير حديقة حي السلام، وإنشاء 3 برجولات وإنشاء نصب تذكاري ضمن خطة تجميل المدينة، وتطوير 5 طرق بإجمالي 3 كيلو متر، وتتضمن طرق "المرور،  شارع عباد الرحمن، البحر، المعهد الديني، شارع امتداد المعهد".

جولة أبورديس

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جنوب سيناء فودة ابورديس جولة تفقدية

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