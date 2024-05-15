اتحاد العمال الإسباني يطالب حكومته بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين

طالب الاتحاد العام للعمال الإسباني، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ردا على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب بحق شعب فلسطين، وانتهاكها للقانون الدولي وشرعيته.

ودعا الاتحاد بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة، الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة شعب فلسطين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها، وتعويضهم وقفا للقرارات الأممية.

وحذر الاتحاد، من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في رفح، إذا لم يقم المجتمع الدولي بلجمه، ووقف العدوان بشكل فوري وعاجل.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و80 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35,233 شهيد و79,141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.