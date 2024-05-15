الكشف على 1336 مريضا في قافلة طبية بمركز بلقاس بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء قافلة طبية لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين بقرية جاليا الأولى مركز بلقاس، على مدار يومين، في مختلف التخصصات، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1336 حالة مرضية .



وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين إنه تم تنظيم القافلة الطبية تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وتم توقيع الكشف الطبي على المرضى في تخصصات مختلفة منها (أطفال - باطنة - جراحة - عظام - نساء وتنظيم أسرة) فضلا عن معمل طفيليات وأشعة "x ray".



وأضاف أنه تم إجراء عدد 230 تحليلا مختلفا للمرضى و95 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلا عن فحص 139 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 10 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين بجانب توقيع الكشف الطبي عليهم، من خلال أقامت على هامش القافلة ندوات تثقيفية، موجها باستمرار القوافل العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

