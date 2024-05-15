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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في القرية الأولى بمصر | مشروع مجتمعي بحت ببني سويف

صدى البلد

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً بالمسؤولين المختصين، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بنزلة الديب بمركز سمسطا والذى يتم تنفيذه ضمن البرنامج القومي لخدمة الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية.


حضر الاجتماع : المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ،الدكتورة أسماء سامي مدير البيئة ، والدكتور أشرف فاروق نائر رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ، ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة.

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ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع ومعوقات تسليمه بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف التى تتولى الإشراف وتنفيذ الجزء الخاص بالمشاركة المجتمعية.

وجه المحافظ بأهمية التنسيق "مركزياً "مع الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتذليل كافة المعوقات لسرعة التسليم الابتدائى للمشروع ، موجهاً بضرورة استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الصرف بقرية منهرو - مركز اهناسيا تلافياً لتكرار المعوقات التي تسببت فى تأخر تنفيذ أو تسليم المشروعات.

راجع المحافظ مع المسؤولين الموقف التنفيذى للبرنامج بأكمله على مستوى المحافظة ،والذى يستهدف تنفيذ المشروع بنظام المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع شركة مياه بني سويف والهيئة القومية.

أوضح المسؤولون أنه يجري التنفيذ حاليًا فى قرية منهرو بأهناسيا، بعد ما تم الانتهاء من المشروع بقرية صفط العرفا - مركز الفشن "كأول قرية على مستوى محافظات مصر" يتم إنهاء المشروع بها بنظام المشاركة المجتمعية،بجانب التنسيقات الجارية الخاصة بتسليم مشروع نزلة نجع الديب مركز ناصر،مؤكدين أن المشروع بجرى تنفيذه على مراحل وأنه "وفقاً للشروط" بتحمل الأهالي بمساهمة المؤسسات المجتمعية 40% وتتحمل الجهات الحكومية المختصة 60% من تكلفة المشروع.

 

 

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم التنمية المجتمعية بروتوكول تواصل جهودها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف رئيس شركة مياه الشرب رئيس شركة رئيس مجلس أمناء شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصح

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