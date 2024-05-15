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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الاتصالات" و"بني سويف" يناقشان إجراءات استكمال تنفيذ محاور بروتوكول التنمية المجتمعية الرقمية

صدى البلد

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بناء على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماعا مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة سبل وآليات استكمال تنفيذ البرتوكول الموقع بين المحافظة والوزارة، في مجال التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة.

حضر الاجتماع  من وزارة الاتصالات: المهندسة رحاب يحيى نائب مدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة، والمهندس محمد بسيونى مدير عام إدارة نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد جاد مدير إدارة التعليم الالكتروني، ومحمود ربيع مدير مشروع "طوّر وغيّر"، ومن المحافظة:  داليا فيض مدير البوابة الإلكترونية منسق البروتوكول، وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وحسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن، ومن فريق عمل المحافظة(هبة محمود ، وأريج سري)

 

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في بداية الاجتماع أكد نائب المحافظ، على  توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ بنود ومواد البروتوكول المُبرم مع الوزارة منذ يناير 2022، خاصة وأنه يتسق مع الاستراتيجية التنموية التي أطلقتها المحافظة، وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها قطاع الاتصالات ، وبما يتواكب مع خطة الدولة التي تنفذها الوزارة والمحافظة ضمن رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، من خلال المشروعات التنموية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لبناء قدرات ومهارات الشباب المصري في مجالات متنوعة تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية واستجابة للتفاعل مع المستجدات الحالية.

وناقش نائب المحافظ مع وفد الوزارة والجهات التنفيذية الشريكة، خطة العمل والإجراءات المطلوبة لاستكمال تفعيل باقى محاور وأهداف البروتوكول، من خلال التركيز على محورين أساسين، المحور الأول يتضمن إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإليكتروني ودعم صناعته ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التربية والتعليم"مع الاستفادة من التجربة التي تم تطبيقها بمحافظة أسوان في هذا المحور كتجربة استرشادية"، والمحور الثاني يتمثل في تمكين المرأة في مجال التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل المجتمعي والتجارة الإليكترونية ، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين من فرع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتضامن الاجتماعي.

كما تم استعراض الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها في بعض محاور وأهداف البروتوكول، خاصة في مجال تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب وتأهليهم لسوق العمل والعمل المهني الحر  والتي تلبي احتياجات سوق العمل ، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المحور 120% وبمعدل أعلى من المستهدف المحدد بـ 1000 متدرب على برامج الأمية الرقمية والتأهيل لسوق العمل ، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في باقى محاور وأهداف البروتوكول في جانب التمكين للمرأة في مجال التسويق الرقمي ، وذلك تحت إشراف وتنفيذ فرع المجلس القومي للمرأة.

من جهته وجه نائب محافظ بني سويف مسؤولى الجهات الشريكة بالتنسيق والإعداد الجيد واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتفعيل خطة العمل في هذين المحورين ، مع التركيز على تدريب الفئات المستهدفة على صناعة المحتوى الإلكتروني وإتاحته خاصة في المناطق النائية ، على أن يبدأ تكثيف العمل خلا الفترة المقبلة واستثمار العطلة الصيفية لبدء التنفيذ.

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