إسماعيل هنية: زوال الاحتلال حتمية قرآنية وحقيقة تاريخيّة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن أبطال المقاومة يؤكدون أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية وحقيقة تاريخيّة.



وقال هنية في تصريحات له : قضية فلسطين حاضرة في ذاكرة شعبنا وكل أحرار العالم و ما زال المحتل يعيش أزمة الوجود ويصارع من أجل البقاء.

وأضاف : الشعب الفلسطيني أسقط كل المخططات الخبيثة التي هدفت إلى إنهاء القضية الفلسطينية؛و أهل الضفة والقدس صمدوا وقاوموا كل محاولات التهويد وتذويب القضية الفلسطينية.

وتابع : أجيال فلسطين يدركون أن لا عودة عن حق العودة والجيش الذي لا يقهر قُهر وهزم وانهار في غزة تحت ضربات المقاومة.

وأردف هنية: العالم كله رأى حقيقة العدو الصهيوني المجرم صاحب التاريخ الإجرامي والمقاومة في كل مناطق القطاع يسطرون أمجاد شعب وأمة.



وواصل هنية "فصائل المقاومة ما زالت توقع الخسائر بالعدو بعد أشهر من الحرب و تعاطت الحركة بكل إيجابية في التفاوض من أجل الوصول لوقف إطلاق النار.

وزاد : الاحتلال رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح ومناطق الشمال و ستواصل الحركة السعي لوقف إطلاق النار بكل الطرق الممكنة؛ وكل اتفاق يحقق مطالب شعبنا نسعى له بكل قوة.

أكمل" المقاومة في كل خطوط المواجهة بغزة توقع بالعدو الخسائر للشهر الثامن على الحرب رغم فارق ميزان القوة

و إن مراوحة العدو في المكان وإصراره على احتلال معبر رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول.

وأشار هنية إلى أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، وسنواصل العمل مع فصائل المقاومة لوقف الحرب على غزة.

وقال أيضا: "إصرار العدو على المضي قدما في عملية رفح يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول ونحن متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب العدو الصهيوني من معبر رفح وكافة مناطق القطاع.

وذكر أيضا "الموقف الأمريكي يواصل انحيازه للعدو والاستمرار في توفير الدعم السياسي والغطاء لحرب الإبادة ضد شعبنا.

وختم "حركة حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى، فاليوم التالي الحرب سيكون بما يقتضي مصلحة شعبنا الفلسطيني.