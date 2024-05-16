عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي في الأسواق الأوروبية بعد بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاعات جماعية مع ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مع استيعاب السوق لبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.

أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي التعاملات مُرتفعاً بنسبة 0.6%، مع بقاء معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية.. وقادت أسهم المرافق المكاسب، مرتفعة 1.7%، بينما تراجعت أسهم النفط والغاز 0.9%.

 

وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.85% وكسب مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.17%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني يُغلق على صعود بنحو 0.21%.

 

ووفق البيانات الأخيرة، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية التي نشرت الأربعاء.

ارتفاع جماعي أسهم النفط والغاز الأسواق الأوروبية التضخم في الولايات المتحدة المؤشرات الأوروبية الولايات المتحدة النفط والغاز بيانات التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

ترشيحاتنا

بداية كشف أثري كبير.. هيكل ضخم بجوار الهرم الأكبر

4 أعمال ثوابها يعدل الحج والعمرة لمن لا يستطيع..الأزهر للفتوى يكشف عنها

محمد صلاح: أتوقع فوز الزمالك بفارق هدفين على نهضة بركان

اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس

القصة الكاملة لجريمة سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

سلب الولاية على النفس وإسقاطها.. ما حالات جواز تطبيقها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

بـ4 فئات مذهلة.. انطلاق السيارة اليابانية سوزوكي فرونكس 2024

ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-