ارتفاع جماعي في الأسواق الأوروبية بعد بيانات التضخم الأمريكية

أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاعات جماعية مع ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مع استيعاب السوق لبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.

أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي التعاملات مُرتفعاً بنسبة 0.6%، مع بقاء معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية.. وقادت أسهم المرافق المكاسب، مرتفعة 1.7%، بينما تراجعت أسهم النفط والغاز 0.9%.

وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.85% وكسب مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.17%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني يُغلق على صعود بنحو 0.21%.

ووفق البيانات الأخيرة، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية التي نشرت الأربعاء.