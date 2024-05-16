عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

صدى البلد


تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام سائق بتطبيق didi بالتحرش بطالب ثانوي في اكتوبر. 

وقال والد الطالب المجني عليه انه فوجئ بحضور شقيق المتهم له يطلب منه الصفح عن شقيقه والتنازل عن المحضر قائلا:"سامحوه لله ده متجوز وعنده ٣ عيال". 

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على سائق ديدي تحرش بطالب ثانوي اثناء توصيله الى منزله في كومبوند الخمايل حيث وضع يده على جزء حساس من جسده. 

وكشف منتج فني والد الطفل المجني عليه تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرض له ابنه على يد سائق ديدي يبلغ من العمر ٤٩ عاما حيث  ان ابنه طالب في الصف الاول الثانوي كان عائدا رفقة اصدقائه من الامتحان في مدرسته بالحرانية بابو النمرس حيث يستقلون سويا سيارة ديدي للعودة الى منازلهم في أكتوبر. 

واضاف ان اصدقاء ابنه غادروا السيارة امام مدينة دريم ولم يتبقى سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الامامي المجاور له فاعتبر ابنه الامر عاديا وليس مريبا وسلم السائق طريقا خلفيا من منطقة نيو جيزة حتى فاجئ ابنه بوضع يده في صدر ابنه من اسفل التيشرت فاندهش الطالب وشعر بان الامر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

 

txt

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

txt

بسبب نصف مليون جنيه.. سمية الخشاب تتهم منتجا سينمائيا في محضر رسمي 

استكمل المنتج الفني قائلا ان السائق تمادى في افعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده فألهم اللهم ابنه للتصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته فسحب يده قائلا له:"اهدى بس يا عمو هنوصل واعملك اللي انت عايزه" ، حتى يستطيع ان يصل بأمان لمنزله، وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها وفور وصول ابنه صرخ مستغيثا بالامن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما اخبره الطالب بتحرشه به. 

واضاف المنتج الفني انه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير امن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه وتحفظه عاى السائق فطلب منه ابلاغ الشرطة وتوجه له مسرعا وكانت وصلت قوة من قسم شرطة اول اكتوبر واقتادت السائق الاربعيني الى القسم محررة محضرا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم اول اكتوبر، وتم ترحيله الى النيابة العامة للتحقيق. 

تحرش سائق didi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق إستوديو الأهرام لـ 26 يونيو

ماس كهربائي في غرفة الأسانسيرات.. تفاصيل معاينة النيابة لحريق مستشفى مصر الدولي

بسبب نصف مليون جنيه.. سمية الخشاب تتهم منتجا سينمائيا في محضر رسمي 

الدور الأخير| قرارات عاجلة من النيابة في حريق بـ مستشفى مصر الدولي

دا مكنش اتفاقنا | سمية الخشاب في قسم الشرطة بسبب رامز جلال

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

أظهر لها جزء حساس.. موظفة توثق جريمة سائق بأحد التطبيقات في التجمع

تهديدها بنشر صور خاصة.. الحبس سنتين لمتهم ابتز فتاة عبر الواتساب في كرداسة

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-