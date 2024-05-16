تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر



تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام سائق بتطبيق didi بالتحرش بطالب ثانوي في اكتوبر.

وقال والد الطالب المجني عليه انه فوجئ بحضور شقيق المتهم له يطلب منه الصفح عن شقيقه والتنازل عن المحضر قائلا:"سامحوه لله ده متجوز وعنده ٣ عيال".

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على سائق ديدي تحرش بطالب ثانوي اثناء توصيله الى منزله في كومبوند الخمايل حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف منتج فني والد الطفل المجني عليه تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرض له ابنه على يد سائق ديدي يبلغ من العمر ٤٩ عاما حيث ان ابنه طالب في الصف الاول الثانوي كان عائدا رفقة اصدقائه من الامتحان في مدرسته بالحرانية بابو النمرس حيث يستقلون سويا سيارة ديدي للعودة الى منازلهم في أكتوبر.

واضاف ان اصدقاء ابنه غادروا السيارة امام مدينة دريم ولم يتبقى سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الامامي المجاور له فاعتبر ابنه الامر عاديا وليس مريبا وسلم السائق طريقا خلفيا من منطقة نيو جيزة حتى فاجئ ابنه بوضع يده في صدر ابنه من اسفل التيشرت فاندهش الطالب وشعر بان الامر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

استكمل المنتج الفني قائلا ان السائق تمادى في افعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده فألهم اللهم ابنه للتصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته فسحب يده قائلا له:"اهدى بس يا عمو هنوصل واعملك اللي انت عايزه" ، حتى يستطيع ان يصل بأمان لمنزله، وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها وفور وصول ابنه صرخ مستغيثا بالامن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما اخبره الطالب بتحرشه به.

واضاف المنتج الفني انه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير امن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه وتحفظه عاى السائق فطلب منه ابلاغ الشرطة وتوجه له مسرعا وكانت وصلت قوة من قسم شرطة اول اكتوبر واقتادت السائق الاربعيني الى القسم محررة محضرا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم اول اكتوبر، وتم ترحيله الى النيابة العامة للتحقيق.