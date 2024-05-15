من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق ديدي تحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله في كومبوند الخمايل حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف م.س منتج فني والد المجني عليه تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرض له ابنه على يد سائق ديدي يبلغ من العمر ٤٩ عاما حيث قال في تصريحات لـ "صدى البلد" ان ابنه طالب في الصف الاول الثانوي كان عائدا برفقة اصدقائه من الامتحان في مدرسته بأبو النمرس حيث يستقلون سويا سيارة ديدي للعودة الى منازلهم في أكتوبر.

واضاف ان اصدقاء ابنه غادروا السيارة امام مدينة دريم ولم يتبق سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الامامي المجاور له فاعتبر ابنه الامر عاديا وليس مريبا وسلك السائق طريقا خلفيا من منطقة نيو جيزة حتى فاجأ ابنه بوضع يده في صدره من أسفل التيشرت فاندهش الطالب وشعر بأن الأمر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

استكمل المنتج الفني قائلا إن السائق تمادى في أفعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده فأُلهم ابنه التصرف بهدوء حتى لا يقوم بإيذائه فسحب يده قائلا له:"اهدى بس يا عمو هنوصل واعملك اللي انت عايزه" ، حتى يستطيع ان يصل بأمان لمنزله، وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها وفور وصول ابنه صرخ مستغيثا بالامن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما اخبره الطالب بتحرشه به.

واضاف المنتج الفني انه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير امن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه وتحفظه على السائق فطلب منه ابلاغ الشرطة وتوجه له مسرعا.

ووصلت قوة من قسم شرطة اول اكتوبر واقتادت السائق الاربعيني الى القسم محررة محضرا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم اول اكتوبر، وسيتم ترحيله غدا الى النيابة العامة للتحقيق.