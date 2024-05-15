ننشر أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة

حصل موقع صدي البلد الإخباري علي أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني للتوصيل ، حيث وثقت الفتاة واقعة التحرش بفيديو أثناء قيام المتهم بالواقعة .

فلم يمر سوي ٤٨ ساعة علي واقعة اعتداء سائق تطبيق الكتروني شهير علي فتاة ومحاولة اغتصابها ، إلا وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً جديداً بقيام سائق تطبيق توصيل الكتروني بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها تم ضبط السائق وباشرت النيابة العامة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً من فتاة ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول بالقاهرة قررت تضررها من سائق بتطبيق توصيل ، غير متواجد انصرف قبل الوصول لقيامه بالتحرش بالمبلغة لفظياً دون تلامس أثناء قيادته للسيارة.

وبتاريخ اليوم الأربعاء تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط المشكو في حقه ٢٤ سنة سائق ومقيم شارع الترولي المطرية القاهرة ، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المبلغة .