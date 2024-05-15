عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة

السائق المتهم
السائق المتهم

حصل موقع صدي البلد الإخباري علي أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني للتوصيل ، حيث وثقت الفتاة واقعة التحرش بفيديو أثناء قيام المتهم بالواقعة .

فلم يمر سوي ٤٨ ساعة علي واقعة اعتداء سائق تطبيق الكتروني شهير علي فتاة ومحاولة اغتصابها ، إلا وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً جديداً بقيام سائق تطبيق توصيل الكتروني بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها تم ضبط السائق وباشرت النيابة العامة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً من فتاة ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول بالقاهرة قررت تضررها من سائق بتطبيق توصيل ، غير متواجد انصرف قبل الوصول لقيامه بالتحرش بالمبلغة لفظياً دون تلامس أثناء قيادته للسيارة.

وبتاريخ اليوم الأربعاء تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط المشكو في حقه ٢٤ سنة سائق ومقيم شارع الترولي المطرية القاهرة ، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المبلغة .

IMG_3913
IMG_3913
بلاغات تحرش تحرش التحرش بفتاة التحرش المتهم بالتحرش بفتاة تطبيق الكتروني واقعة التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

موضوعات متعلقة

بلاغ جديد موثق بالفيديو.. سائق يتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة

سودانية تكوي أشقاءها الخمسة بالنار بدعوى تأديبهم

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الرادارات أشكال مختلفة لكنها ترصد 4 مخالفات.. تعرف عليها

ضبط ورشة تصنيع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقاهرة

عامل وراء سرقة هواتف الأطفال من داخل أحد الأندية بالقاهرة

سقوط عصابتي سرقة حقائب السيدات ومواتير مياه العقارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة تطوير "رأس الحكمة"

رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية

أول 10 سيارات | معلومات فريدة عن "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة

قصة شاب اختفى 26 عاما وظهر فجأة بسبب السحر.. أحداث حقيقية تحقق فيها النيابة

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-