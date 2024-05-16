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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

التخلص منها مكسب.. 6 عادات سيئة تزيد مشاعر التوتر

التوتر
التوتر

التخلص من العادات السيئة التي تزيد من مشاعر التوتر يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك العامة ورفاهيتك النفسية، إليك ست عادات سيئة شائعة يمكنك العمل على التخلص منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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6 عادات سيئة تزيد مشاعر التوتر

التأجيل المستمر

 تأجيل القيام بالمهام والواجبات يزيد من مشاعر التوتر والضغط، حاول تحديد أهداف وواجبات يومية وتنظيم وقتك بشكل جيد لتجنب التأجيل.


القلة من النوم

 عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر سلبًا على مستويات الطاقة والتركيز، ويزيد من التوتر، حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم في كل ليلة.


التغذية غير الصحية

تناول الطعام غير الصحي والمفرط في الدهون والسكريات يمكن أن يؤثر على مزاجك ويزيد من التوتر، حاول تناول وجبات متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والبروتينات الصحية.


القلق الزائد

التفكير المستمر والقلق بشأن الأمور اليومية يمكن أن يزيد من مشاعر التوتر. حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل للتخفيف من القلق.


قلة ممارسة النشاط البدني

عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يزيد من توتر الجسم، حاول القيام بتمارين رياضية منتظمة مثل المشي أو رياضة اليوغا للمساعدة في تخفيف التوتر.


التفاعل المفرط مع وسائل التواصل الاجتماعي

 قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يزيد من الإجهاد والضغط النفسي، حاول تحديد وقت محدد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الوقت الذي تقضيه عليها.


تذكر أن تغيير العادات يستغرق الوقت والتحفيز، حاول التركيز على تحقيق تحسن تدريجي والاستمرار في المحاولة، كما يمكن الاستعانة بالدعم من الأصدقاء أو العائلة أو الاستشارة المهنية إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية في التخلص من هذه العادات السيئة.

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