كارثة في كل بيت.. وزارة الصحة تحذّر من زيت الطعام المُستعمل |فيديو

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون الظروف فى سعر الزيت، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون مواد تقوم بتبييض الزيت من أجل استخدامه مرة أخرى.

وأضاف الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، أهمها أمراض السرطانات المختلفة بأنواعها، ومشاكل بالشرايين والكلي والجهاز الهضمي، موضحًا أن إعادة استخدامه بتلك المواد تضعف جهاز المناعة بشكل كبير.

وتابع الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن هناك مطاعم تقوم باستخدام زيت الطعام المُستخدم، مثل مطاعم الفول الشعبية أو المطاعم التي تريد التوفير بشكل كبير ولا يعنيها صحة المواطن.