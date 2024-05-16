فرحة طلاب الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أول أيام الامتحانات| شاهد

رصدت عدسة صدى البلد، ردود فعل طلاب الشهادة الإعدادية بعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وأعرب عدد من الطلاب عن سهولة الامتحان، وملائمة الوقت لانهائه، كما أكدوا على هدوء اللجان، وعدم وجود اسئلة خارجة عن نطاق المنهج الدراسي المقرر.

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ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية الترم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا بجميع لجان محافظة القاهرة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (200119) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (1223) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان رسمي لها، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية الـ35 وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديرى عموم الإدارت التعليمية شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل جميع المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية.