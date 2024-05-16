بعثة نهضة بركان تستعد لرحلة القاهرة لخوض إياب نهائي الكونفيدرالية

شارك الأعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، صوراً لبعثة فريق نهضة بركان عبر حسابه على أكس.

وكتب: "بعثة فريق نهضة البركان المغربي تستعد لمغادرة المغرب نحو القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية".

وانتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.



وسجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليجدد آمال الفريق الأبيض.