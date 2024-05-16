التعاون الإسلامي: يجب دعم كل القرارات التي تمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضيهم

قال علي السيد حسين إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن مشاركتهم في القمة تؤكد عمق العلاقات مع جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب غاشمة حصدت عشرات ألاف من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال.

وأضاف "علي السيد حسين إبراهيم" خلال كلمته في أفتتاح القمة العربية الـ33 بالبحرين، أن الحرب في غزة دمرت المستشفيات و البنية التحتية في قطاع غزة، مؤكداً أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لإحلال السلام في االمنطقة.



وأشار علي السيد حسين إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى، أنه يجب دعم كل القرارات التي تمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضيهم.