أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم عن وقوع مشاجرات بين جماهير الترجي التونسي أثناء شراء تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وسيواجه الأهلي فريق الترجي في مباراة الذهاب في تمام العاشرة مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس، بينما ستقام مباراة الإياب في الثامنة مساء الأحد 25 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

اشتباكات بين جماهير الترجي والشرطة خلال شراء التذاكر وتحديد سعرها

وفقًا لما نقلته إذاعة «موزاييك» التونسية، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي والشرطة بعد أن حاولت الجماهير اقتحام الحواجز الأمنية، مما اضطر الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع.

وأوضحت الإذاعة أن بعض الأفراد حاولوا استغلال الفوضى لسرقة التذاكر وترويع الجماهير، ولكن الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأفادت صحيفة «الصباح» التونسية بأن مجلس إدارة الترجي حدد سعر تذكرة مباراة الأهلي والترجي بـ50 دينارًا تونسيًا، أي ما يُعادل حوالي 750 جنيهًا مصريًا.