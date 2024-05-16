المؤتمر: كلمة الرئيس بالقمة العربية وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة "33" للقمة العربية، التي عقدت في المنامة، اليوم الخميس، بمملكة البحرين.

وقال مرشد – في تصريح اليوم- إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ ٣٣ من القمة العربية بمملكة البحرين، أكدت رؤية الدولة المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية وحمايتها. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في كافة لقاءاته لحشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي قطاع غزة من العودة إلى ديارهم.

ونوه مرشد بأن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته بضرورة التدخل الفورى لوقف عدوان الكيان الاسرائيلي ، على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

وأوضح أن الدولة المصرية حملت القضية الفلسطينية على عاتقها من منطلق مسؤوليتها التاريخية رغم ما تمر به من أوضاع اقتصادية إلا أن ذلك لن يحيدها عن طريقها الذي اتخذته منذ ١٩٤٨ في دعم فلسطين سياسيا وقانونيا وإنسانيا.

وطالب مرشد المجتمع الدولي بأن يضطلع بدوره ويدعم التحركات المصرية الآملة في وضع حد لما تشهده المنطقة من حروب ومجـ ازر تسببت فيها إسرائيل دون غيرها.