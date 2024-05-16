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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغيير الشكل الرهباني للراهبة المسئولة عن دير "الملاك" بـ ملبورن|صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تم اليوم الخميس، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، تغيير الشكل الرهباني للراهبة أنطونيا القديسة دميانة (من راهبات دير القديسة دميانة بالبراري) إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، مع احتفاظها بنفس الاسم (أنطونيا) بعد انتقالها للدير الجديد.

جاء ذلك ضمن صلوات رهبنة ١٥ راهبة جديدة في دير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم.

وتشرف الراهبة أنطونيا على دير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن، ولكن تم تغيير الشكل الرهباني لها اليوم، بعد اعتراف المجمع المقدس بالدير في شهر يونيو من العام الماضي (٢٠٢٣).

البابا تواضروس الشكل الرهباني القديسة دميانة دير رئيس الملائكة ميخائيل دير الامير تادرس الشطبي

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