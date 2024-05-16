النقد الدولي: مصادرة أصول روسيا المجمدة يجب أن تكون بأساس قانوني

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن أي إجراءات تتعلق بمصادرة الأصول الروسية المجمدة تتطلب مبررا قانونيا كافيا.

ووفقا للمتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، التي تحدثت في مؤتمر صحفي دوري للصحفيين، فإن موقف الصندوق بشأن هذه القضية لم يتغير، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضافت كوزاك: "من المهم بالنسبة لنا أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها مبررات قانونية كافية وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".

وفي وقت سابق، أقر البرلمان الإستوني قانونا بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل "استعادة أوكرانيا".