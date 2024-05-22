عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي يتبرع لمؤسسة مجدي يعقوب بـ20 مليون جنيه لتغطية 200 عملية

صدى البلد

في إطار التزامها المتواصل بدعم المؤسسات الطبية وتعزيز الخدمات الصحية في مصر..

 واصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي دعمها لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال تقديم تبرع بمبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه، وذلك لإجراء 100 عملية قلب مفتوح و100 عملية قسطرة للأطفال، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فضلاً عن تمويل إضافي لمعمل القسطرة في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة.

يأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي -غير الهادفة للربح- ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الذي بدأ منذ عام 2010، حيث تقوم المؤسسة بدعم جهود المراكز الطبية في مجال رعاية وعلاج مرضى القلب لمدة تزيد على 13 عامًا.

من جانبه صرح شريف السعيد ، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي ، بأن التعاون الجديد مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يأتي مواصلة لسلسلة من النجاحات التي حققها التعاون بين المؤسستين، وفي إطار الجهود المتواصلة المقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي لدعم وتقديم الرعاية الصحية لجميع أطفال مصر والمساهمة بقوة في تحقيق الشفاء العاجل للأطفال الأكثر احتياجاً للرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية بالتعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة في جميع محافظات مصر، ومن بينها مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب صاحبة النجاحات الكبيرة في شفاء الأطفال من أمراض القلب.

وتعليقًا على ذلك، قالت دينا الجزار، نائبة الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب: "نعبر عن امتناننا البالغ لمؤسسة البنك التجاري الدولي على تبرعها الذي يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة،  للمساهمة في توفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، إذ يساهم هذا التبرع  في زيادة قدرتنا على تقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى، والمساهمة في تغطية تكاليف العلاج والإجراءات الجراحية اللازمة، فضلاً عن تطوير وتحديث التجهيزات الطبية والبحث العلمي، مما يزيد من تأثيرها الإيجابي على المجتمع بشكل عام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

بسبب دونجا .. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone

سفير إيران في مكتب وزير الداخلية السعودي.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

أوف شولدر.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-