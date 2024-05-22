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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلق على قرار جالانت بإلغاء قانون فك الارتباط بالضفة الغربية

المستوطانات الإسرائيلية
المستوطانات الإسرائيلية

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت بالبدء بتطبيق إلغاء "قانون فك الارتباط" مع شمال الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيان لها، إن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم البدء بتطبيق إلغاء ما يسمى "قانون فك الارتباط" مع شمال الضفة الغربية، يسمح بإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية تم إخلاؤها سابقاً، وهو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

ودعت حماس في بيانها، الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية المحتلة إلى تكثيف التصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها حتى دحر الاحتلال ومستوطنيه عن الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاستيطان، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.

وأكد جالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على جميع المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل بالضفة

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