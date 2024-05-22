عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تتسلم جائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن منظومة مياه مصرف بحر البقر

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

تسلم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد، التنموية، عن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر كأفضل مشروع تنموي لعام 2023، تحت رعاية الصندوق العربي للإنماء العربي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الإسكان، في مراسم الإعلان عن الجائزة، ممثلا عن وزارة الإسكان، كمالك المشروع حتى انتهاء أعمال التنفيذ وبدء تشغيله، حيث انعقدت جلسة مراسم الإعلان عن الجائزة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تم انعقادها هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي

الإسكان تنفي تأسيس شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بطاقة إجمالية 5.6 مليون م3/يوم، تم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  فيما يخص تنفيذ الأعمال، وتم تسليم المحطة لوزارة الموارد المائية والري بعد انتهاء أعمال التنفيذ وبدء التشغيل لها.

كما أن المشروع استهدف استصلاح حوالي 400 ألف فدان إضافية من المياه المعالجة، وقد تضمن المشروع إنشاء المحطة الرئيسة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وإنشاء محطات رفع وحوالي 6 سحارات، وإنشاء مسار جديد للمياه المعالجة من مصرف بحر البقر إلى مصرف أم الريش غرب السويس

أشار إلى حوالي 10 أعمال صناعية بها كباري ومفيض وقناطر، وساعد في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مقسمة على مختلف المجالات منها مجال الزراعة.

الصندوق العربي للإنماء العربي والاقتصادي وزير الإسكان مال واعمال اخبار مصر وزارة الاسكان Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بـ"بني سويف الجديدة" يبلغ 4.11 مليار جنيه

ترشيحاتنا

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد

بسبب دونجا .. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-