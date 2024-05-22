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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ردع الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

صدى البلد

شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء؛ لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


ووجه المحافظ - بحسب بيان اليوم الأربعاءجميع الأجهزة المعنية بـ "الضرب بيد من حديد" تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا تكثيف الحملات بجميع الأسواق والتفتيش على المخابز البلدي والسياحي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأوزان وأسعار الخبز السياحي.


وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.


وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 63 منشأة، والتحفظ على 6063 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4085 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر ب 812 ألف جنيه.

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