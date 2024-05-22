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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المفاعلات النووية في رسالة دكتوراه بعلوم عين شمس

الباحثة مع لجنة الحكم
الباحثة مع لجنة الحكم والمناقشة

احتفلت جامعة عين شمس بمناقشة رساله الدكتوراة المقدمة من الباحثة  "رنا سامى عيطه"بقسم الفيزياء النووية بكلية العلوم ، وحصولها علي درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

وتناولت الرسالة "تقييم الخواص التدريعية لأشعة جاما والأداء الفيزيوميكانيكي لخرسانات تحتوي علي أنواع مختلفة من الركام".

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وناقشت الباحثة لجنة مكونة من عدد من علماء الفيزياء والمواد النووية وهم: 
الدكتور هيام عبد الغني (مشرفًا رئيسيا"، الدكتور ابراهيم العاصي، الدكتور محمد الفقي، الدكتور إيمان ابراهيم، الدكتور طارق الدسوقي، الدكتور عاطف الطاهر.

وتعد الرسالة إضافة الي المكتبة العلمية العربية والعالمية حيث ابتكرت الباحثة تحضير انواع من الخرسانات باستخدام صخور  طبيعية تمنع مرور الاشعاعات الضارة الناتجة عن المفاعلات النووية وكذلك فى  المعامل العلمية والاجهزة  المشعة المستخدمة فى المستشفيات وغيرها وذلك لحجز الاشعاعات النووية الضارة، بديلا عن التبطين بعنصر الرصاص باهظ الثمن والنادر.

الإشعاعات النووية الفيزياء النووية المفاعلات النووية جامعة عين شمس درجة الدكتوراه رسالة دكتوراه قسم الفيزياء كلية العلوم

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