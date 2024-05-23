طالب يتعدى على زميله لرفضه الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

باشرت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى واقعة تعدى طالب بالصف الثالث الإعدادي بمركز طوخ على زميله بالسلاح الأبيض بسبب رفض المجنى عليه تغشيشه في الامتحان، حيث أمرت بالتحفظ على المتهم والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى العميد عمرو البشير، مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة من المستشفى بوصول "ي. ح"، طالب بالإعدادي، مصابا بجرح نافذ بالبطن وحالته سيئة، إثر مشاجرة مع زميله بالصف الثالث الإعدادي.

تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تلميذ زميل المجنى عليه نشبت بينهما مشاجرة عقب خروجهما من امتحان الشهادة الإعدادية بسبب رفض المجنى عليه تغشيشه في الامتحان، وقام بطعنه بسلاح أبيض فأحدث إصابته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.