رائد أعمال بصناعة السيارات: الحكومة وقعت اتفاقيات مع 14 مستثمرا في الطاقة النظيفة

أكد الدكتور محمد هلب، رائد الأعمال بمجال صناعة السيارات الكهربائية، أن مفهوم الاستدامة يتلخص في التحول للطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الدولة عملت على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإستغلال الطاقة الجديدة.

وقال محمد هلب، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن الحكومة وقعت العديد من الإتفاقيات مع 14 مستثمرا في إستثمارات الطاقة النظيفة.

وتابع رائد الأعمال بمجال صناعة السيارات الكهربائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “كوب 27”، أكد ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة في وسائل النقل؛ للتقليل من الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تغيرات مناخية كبيرة.