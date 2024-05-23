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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمدي دويدار رئيسا لفرع مياه بسيون ورضا شواطة لقطاع الدعم الفني

رئيس شركة مياه الغربية
رئيس شركة مياه الغربية

أصدر الدكتور مهندس حمدي شطا ، رئيس شركة مياه الغربية والعضو المنتدب ، قرارا بتعيين المهندس حمدي دويدار ، رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببسيون ، ونقل المهندس رضا شواطة ،  رئيس فرع بسيون الي رئيس قطاع الدعم الفني  بشركة مياه الغربية .

 

وكان المهندس حمدي دويدار ، قد شغل منصب مدير الصرف الصحي بكفر الزيات لمدة عامين ومدير للمياه لمدة عام ونصف ، وتمكن من الإرتقاء بالخدامات المقدمة للمواطنين من مياه وصرف صحي خلال تلك الفترات ، و قد أشرف علي تنفيذ العديد من عمليات التجديد لبعص من المحطات .

 

 

وتجدر الإشارة الي أن المهندس رضا شواطة ، شغل مدير عام فرع بسيون لمدة خمس سنوات ومدير عام فرع قطور لمدة عامين ، ويعتبر من أقدم مهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية .

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