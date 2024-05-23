حمدي دويدار رئيسا لفرع مياه بسيون ورضا شواطة لقطاع الدعم الفني

أصدر الدكتور مهندس حمدي شطا ، رئيس شركة مياه الغربية والعضو المنتدب ، قرارا بتعيين المهندس حمدي دويدار ، رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببسيون ، ونقل المهندس رضا شواطة ، رئيس فرع بسيون الي رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياه الغربية .

وكان المهندس حمدي دويدار ، قد شغل منصب مدير الصرف الصحي بكفر الزيات لمدة عامين ومدير للمياه لمدة عام ونصف ، وتمكن من الإرتقاء بالخدامات المقدمة للمواطنين من مياه وصرف صحي خلال تلك الفترات ، و قد أشرف علي تنفيذ العديد من عمليات التجديد لبعص من المحطات .

وتجدر الإشارة الي أن المهندس رضا شواطة ، شغل مدير عام فرع بسيون لمدة خمس سنوات ومدير عام فرع قطور لمدة عامين ، ويعتبر من أقدم مهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية .