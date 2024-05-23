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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس مجمع العقيدة والإيمان بالفاتيكان|صور

الأنبا ابراهيم إسحاق
الأنبا ابراهيم إسحاق

استقبل ظهر اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، غبطة الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس مجمع العقيدة والإيمان بالفاتيكان، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

 

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص لويس نصحي، الوكيل البطريركي، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك.

رافق غبطة الكاردينال خلال الزيارة سيادة المونسينيور چوزيف فورو، سكرتير السفير البابوي بمصر. واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الفاتيكان الأنبا توماس لأقباط الكاثوليك السفير البابوي

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