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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شميهال: أوكرانيا تتلقى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي منذ بدء الحرب

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الخميس أن أوكرانيا تلقت 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي منذ بدء الحرب. 


وقال رئيس الوزراء الأوكراني، عقب اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، "نحن نقدر هذه الزيارة عشية بدء عمل البعثة في المراجعة الرابعة لبرنامج EFF، والتي ستجذب 2.2 مليار دولار أمريكي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 


وأشار شميهال إلى أن صندوق النقد الدولي يعد واحدًا من أكبر ثلاث جهات مانحة لأوكرانيا ويحافظ على إطار جميع المساعدات لأوكرانيا، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 120 مليار دولار أمريكي.

وشكر شميهال صندوق النقد الدولي على دعمه المستمر لأوكرانيا، ومساعدتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في كفاحها ضد المعتدي الروسي.

وخلال الاجتماع، قام الطرفان بتنسيق الإجراءات المشتركة في مجالات التعاون الرئيسية.

وتوه إلى أنه تطرق إلى جهود الحكومة الأوكرانية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، وخطط استعادة قطاع الطاقة، وبناء نظام لامركزي، ومواصلة الإصلاحات. 


وأوضح أنه على اقتناع بأن صندوق النقد الدولي سيظل شريكا جديرا بالثقة لأوكرانيا ونحن ممتنون للغاية لثقتكم ودعمكم في هذه الأوقات الصعبة.

وبدأ فريق من صندوق النقد الدولي (IMF)، بقيادة مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الأوكرانية والشركاء الآخرين في مدينة كييف.

 

شميهال صندوق النقد الدولى رئيس الوزراء الأوكراني

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