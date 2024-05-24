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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار جيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي: عودة هاني وعبد المنعم

الاهلي
الاهلي

قال محمد يحيى، الناقد الرياضي ، إن النتيجة كانت مرضيه للنادي الاهلي العوده بتعادل سلبي من ملعب رادس و الحضور الجماهيري كان كبير و فريق الترجي التونسي مع مدربه كاردوزو لعبوا مباراه كويسه جدا و مصطفي شوبير انقذ فرصة من الفرص الخطيره الذي كان يمكن أن تتسبب في هدب على النادي الاهلي فالعودة بنتيجة التعادل السلبي نتيجة مميزة للنادي الاهلي.


وأضاف يحيى، خلال برنامج "التاسعة" المذاع علي قناة "الأولي"، أن النادي الاهلي يحتاج الفوز بهدف واحد على الاقل لكي يقدر على حسم البطولة بالتالي المباراة 50% 50% بالتالي النادي الاهلي فرصو كويسه، موضحا أن اليوم هناك خبر كويس جدا وخبر مبشر لجماهير النادي الاهلي أن أمس في التدريب محمد هاني و محمد عبد المنعم اشتكوا من إصابات ما بين اجهاد عضلي و ما بين شد في العضله الخلفية ولكن نطمئا جماهير النادي الاهلي شاركو اليوم بشكل طبيعي في المران و الاثنان جاهزين للمشاركه في مباراة النادي الاهلي "وطبعا الاهلي مش ناقص اصابات بعد غياب علي معلول".
  

وأوضح يحيى، أن الفريق جاهز للمشاركه إمام الترجي و المباراه صعبه و مهمه وجمهور الاهلي سيكون اللاعب رقم 1 لان كلمة السر في تتويج النادي الاهلي بالبطولة و لا يوجد تذاكر للمباراه التذاكر نفذت بعد 30 دقيقه فقط من طرحها.
 

الأهلى رادس مصطفى شوبير الترجي جماهير النادي الأهلي محمد هاني محمد عبد المنعم

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