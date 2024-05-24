نجم الزمالك السابق: زيزو ليس أفضل لاعب في مصر

هاجم رضا العزب، لاعب نادي الزمالك السابق، أحمد مصطفى زيزو ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب المستوى الذي يقدمه مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وقال رضا العزب، في تصريحات تليفزيونية: "زيزو، بعيد عن مستواه الفني منذ الموسم الماضي، الزمالك لديه لاعبين مميزين وهذا من المفترض أن يساعد زيزو، على الظهور بمستوى مميز".



وأضاف: "مش ده مستوى زيزو، هو عارف كده، مضيفًا: زيزو، مش أفضل لاعب في مصر، أفضل لاعب في مصر لها معايير كثيرة".



وتابع: "أحسن لاعب في مصر بالأداء في الملعب ومع المنتخب، هو أحسن لاعب في مصر بالأداء في مباريات الدوري المصري؟ إنت عملت إيه مع المنتخب عشان تبقى أحسن لاعب في مصر".



وأتم: "زيزو اكتفى باللي عمله ومش هيضيف لنادي الزمالك".