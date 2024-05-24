خبير اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة قرار صائب .. تفاصيل

علق علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصرى أمس، الخاص بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.



وقال علي الإدريسي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن البنك المركزي يسعى في كل قراراته لخفض نسب التضخم.

وأشار إلى أن فكرة رفع البنك المركزي للفائدة خلال اجتماع الأمس صائبة، لأن البنك قام برفع سعر الفائدة 8% منذ بداية العام.

وشدد على أن الضغوط والتوترات التي تشهدها المنطقة تؤثر على مناخ الاستثمار بصورة عامة.



وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي جزء من موارد الدولة.