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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام يسجل 2090.. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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صدمة فى سوق المعدن الاصفر| انهيار أسعار الذهب بعد تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة.. تفاصيل

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سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-5-2024

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .


أسعار الذهب اليوم الجمعة 


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3582 جنيهًا.

- فيما حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3135 جنيهًا.

- وبلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2687 جنيهًا.

- فيما تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2090 جنيهًا.

- بلغ سعر جنيه الذهب 25080 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة.


سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2365.49 دولار للأونصة. وارتفع الذهب لمستوى قياسي عند 2449.89 دولار الاثنين.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2367.60 دولار.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف "تتضمن الإبقاء" على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي، لكنه أشار أيضا إلى مناقشات حول المزيد من الزيادات المحتملة في سعر الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تعرض الذهب لصدمة بعد أن ذكّر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة".

وأضاف ووترر "هناك فرصة لأن ينجرف الذهب مرة أخرى إلى مستويات حول 2355 دولارا إذا واصل الدولار الصعود".

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سعر الذهب اليوم الجمعة.. فيديو

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سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-5-2024

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.48 دولار. وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1028.55 دولار. وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 988.62 دولار.

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