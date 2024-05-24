انتشال جثة طفـ ل من نهر النيل بالصف والنيابة تصرح بدفنه.. صور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة الصف.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طالب من قرية نجوع العرب عمره 12 عامًا إثر غرقه في مياه نهر النيل بنطاق منطقة غمازة الصغرى بدائرة قسم شرطة مركز الصف في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بغرق شاب في مياه نهر النيل بنطاق منطقة غمازة الصغرى بدائرة قسم شرطة مركز الصف في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة بالإضافة إلى قوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل ويدعى عبده سلامة ضيف الله من مياه نهر النيل بنطاق منطقة غمازة الصغرى بدائرة قسم شرطة مركز الصف في الجيزة، وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى الصف المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.