لاعب الوثب العالي زياد عمرو: حققت العديد من البطولات وأدرس طب الأسنان

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة عن زياد عمرو لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني في الوثب العالي، للحديث عن حبه للرياضة وتحقيق المراكز المتقدمة.

وقال زياد عمرو، إنه بدأ في ممارسة لعبة الوثب العالي منذ 6 سنوات، داخل نادي الزمالك، متابعا: نادي الزمالك اعطاني كافة أشكال الاهتمام والرعاية.

وأوضح أنه طالب في كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، متابعا: أسعى إلى تنظيم وقتي ما بين الدراسة والرياضة، لكي أحقق كافة أهدافي

ولفت إلى أن البطولة الماضية كانت أوروبية وكانت المباراة الأصعب بالنسبة لي، متابعا: لم أكن مرشح للحصول على البطولة لوجود منافسين أقوياء ولكن بكرم الله حققت البطولة.