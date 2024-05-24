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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زياد عمرو لاعب نادي الزمالك والمنتخب في الوثب العالي يتحدث عن تحقيقه للبطولات

زياد عمرو لاعب نادي
زياد عمرو لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني في الوثب العالي

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة عن زياد عمرو لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني في الوثب العالي، للحديث عن حبه للرياضة وتحقيق المراكز المتقدمة.

 

وقال زياد عمرو، إنه بدأ في ممارسة لعبة الوثب العالي منذ 6 سنوات، داخل نادي الزمالك، متابعا: نادي الزمالك اعطاني كافة أشكال الاهتمام والرعاية.

واسترسل: نجحت في تحقيق كافة البطولات التي شاركت فيها، متابعا : مارست كل أنواع الرياضة ولكني قررت أن احترف في رياضة الوثب العالي.

 

وأكمل: كان هناك تدريبات عديدة وتأهيل واضح من قبل النادي ومنتخب مصر، للحصول على المرونة الكاملة وتحقيق البطولات.

 

زياد عمرو نادي الزمالك المنتخب الوطني الوثب العالي رياضة الوثب العالي

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