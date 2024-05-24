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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جمال وأناقة.. رؤى الصبان تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

رؤى الصبان
رؤى الصبان

حرصت الإعلامية والفنانة الإماراتية رؤى الصبان، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت رؤي الصبان، الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة، مرتدية فستان أنيق اسود اللون، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

من هي رؤى الصبان

رؤى الصبان فنانة إماراتية من أصل أردني ولدت يوم 26 يونيو 1991 بمدينه العين لأب أردني وأم مغربية نشأت في دبي، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.

زواج رؤى الصبان من الإعلامي حمود الفايز 

في فبراير 2018 تزوجت رؤي الصبان من زميلها حمود الفايز بعد علاقة استمرت أشهر، وأنجبت طفلة واحدة اسمها شيخة.

بدأت رؤى الصبان مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام عام 2007، ثم عملت كمذيعة سنة 2008 وقدمت البرامج التالية : تكنوميديا السحب الكبير مع الناس مهرجان دبي السينمائي فوازير ثلاثين ليلة وليلة كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم ليالــي دبي اربع مواسم الفرصة تاراتاتا وغيرها.

وشاركت رؤى الصبان في العديد من المشاريع الفنية ابرزهم مسلسل "واتس أب أكاديمي" عام 2014، ومسلسل "قبل الأوان" عام 2014، ومسلسل "ملحمة الحب والرحيل" عام 2014 ومسلسل "جزدان الصحراء" عام 2014 ومسلسل "دبي لندن دبي" عام 2015 ومسلسل "غمز البارود" عام 2016 ومسلسل "ممنوع الوقوف" عام 2017.

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