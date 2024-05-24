رئيس جهاز العاصمة الإدارية: طرح مناطق سكنية ومولات للقطاع الخاص

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إن التصميم الخاص بمنطقة المال والأعمال مبهر جدا، مشيرا إلى أن البرج الأيقوني فكرته مستوحاه من فكرة المسلة المصرية الفرعونية ، ولكن على الطراز الحديث.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك تنوع بالمساحات داخل الأبراج، على حسب دراسة حجم الطلب، ومنها الأستوديو.

وتابع أنه تم طرح مناطق سكنية ومولات للقطاع الخاص بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن مساحة العاصمة الإدارية تقدر ب220 ألف فدان، والعمل الحالي على مساحة 40 ألف فدان.