بلينكن: الولايات المتحدة خصصت أسلحة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة خصصت شحنة أخرى من الأسلحة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن في بيان: "إن حزمة الإغاثة هذه البالغة قيمتها 275 مليون دولار... تحتوي على قدرات تمثل حاجة ملحة"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الحزمة ستشمل ذخيرة لنظام HIMARS وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات ومقذوفات جوية دقيقة التوجيه والمزيد.

وفي وقت سابق، أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن الغرب يتفهم عواقب استخدام كييف للأسلحة ضد أهداف في روسيا.