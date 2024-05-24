الري: نقص البنية التحتية يضعف صمود أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر حريصة على تقديم صوت إفريقيا للعالم ورؤية القارة متطلباتها أمام المجتمع الدولي في ظل رئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه، خاصة أن ضعف البنية التحتية والقدرات التقنية في أفريقيا تُضعف من قدرة القارة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، هناك العديد من الدول لا تعاني وفرة المياه ولكنها تعاني كيفية إدارتها لخدمة المواطنين في هذه الدول، لافتا إلى أنه من المقرر انعقاد فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" بالتزامن مع "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية للقارة.



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