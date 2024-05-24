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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: نقص البنية التحتية يضعف صمود أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر حريصة على تقديم صوت إفريقيا للعالم ورؤية القارة متطلباتها أمام المجتمع الدولي في ظل رئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه، خاصة أن ضعف البنية التحتية والقدرات التقنية في أفريقيا تُضعف من قدرة القارة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، هناك العديد من الدول لا تعاني وفرة المياه ولكنها تعاني كيفية إدارتها لخدمة المواطنين في هذه الدول، لافتا إلى أنه من المقرر انعقاد فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" بالتزامن مع "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية للقارة.


https://www.facebook.com/100063704183702/videos/461998732897808

الدكتور هانى سويلم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المهندس محمد غانم الموارد المائية والري برنامج خط أحمر

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