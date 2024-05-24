أقل من 1000 شاحنة منذ 7 مايو.. الأمم المتحدة: تدفق المساعدات إلى غزة مقيد

أفادت الأمم المتحدة أنه منذ 7 مايو، وصل أقل من 1000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا النقص الخطير في أعقاب بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تمكنت 906 شاحنات فقط من دخول المنطقة خلال هذه الفترة.

لقد كان الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة محدودًا للغاية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن حوالي 800 من هذه الشاحنات المحملة كانت عبارة عن إمدادات غذائية. ويؤكد هذا التدفق المحدود التحديات الكبيرة التي يواجهها السكان الفلسطينيون في الحصول على السلع الأساسية.

وفي تطور حديث، توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق لإرسال مساعدات إنسانية ووقود مؤقتًا عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء إغاثة حاسم، وإن كان مؤقتا، يهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.