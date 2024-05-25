طبيب: 10% من المصريين يعانون أمراض السكر .. و25% ضغط الدم

كشف الدكتور شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، عن كيفية الوقاية من أمراض القلب في مصر.

وقال الدكتور شريف مختار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إنه يستوجب على المواطن عمل اختبارات تحليل للتأكد من سلامة الكولسترول والسكر وضغط الدم.

وتابع مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، أن الخطوة الثانية تكون عمل رسم قلب للتأكد من سلامة القلب وضرباته، ناصحا المواطنين بالابتعاد بشكل تام عن التدخين لأنه مؤثر رئيسي في الأزمات القلبية.

أردف الدكتور شريف مختار أن أكثر من 10% من إجمالي المصريين مصابين بأمراض السكر، و25% مصابين بأمراض ضغط الدم المرتفع، موضحا أن قطاع الصحة في مصر يعمل على التصدي لـ ضربات القلب السريعة.

تضخم القلب

كما أوضح الدكتور شريف مختار، أن حالات تضخم القلب الفيروسي تشبه الكورونا والانفلونزا، وتكون أعراضه السخونة والتكسير في الجسد، موضحا أن ذلك ينتج عنه التهاب قلبي وبائي، مع تراجع كفاءة القلب بنسبة تصل إلى النصف.



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