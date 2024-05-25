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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السفير الفنلندي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير تكنولوجيا صناعة الورق في مصر

صدى البلد

شهد السفير الفنلندي بالقاهرة  بيكا كوسنين توقيع اتفاقية بين بلوم باك لصناعة الورق والكرتون و فالمت الفنلندية، وذلك لبدء عصر جديد في صناعة الورقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وبدء مرحلة تكنولوجية جديدة من أجل مستقبل مستدام ومبتكر ، وبمشاركة البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي وراع لهذا الاتفاق الذي يعكس التزامها المشترك بدعم وتنمية الابتكار في مجال صناعة الورق.
 

وقال سفير فنلندا بالقاهرة بيكا كوسونين  إن المشروع يمثل طفرة في مجال صناعة الورق والكرتون، مؤكداً أن الجهود ركزت على تطوير تكنولوجيات مبتكرة وعمليات مختلفة لتطوير عملية صناعة الورق في مصر.
وأوضح السفير الفنلندي أن المشروع يتضمن انشاء تكنولوجيا مختلفة تساعد في تحسين جودة منتجات الورق التي تعتبر أحد المكونات الرئيسسة للمشروع وذلك لتعزيز الاستدامة من خلال استخدام المواد المحلية دون التأثير على البيئة وهي عملية رائدة لتقليل تكلفة صناعة الورق.
وشدد السفير على أن الابتكار والاستدامة جزء هام للغاية لتعزيز العملية الصناعية ومواجهة التغيرات المناخية أيضاً.


ومن جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بلوم باك عبد الله رميح "إن هذا المشروع لا يعد مجرد إضافة جديدة لأصول شركتنا، بل يعتبر خطوة كبرى نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الابتكار الصناعي".


وأكد رميح أن إطلاق هذا المشروع بتكنولوجيا حديثة تعتمد على مكونات محلية بنسبة 85 % من "كربونات الكالسيوم ومخلفات الورق" مما يمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الصناعة، ويعد بمثابة محرك قوي للاقتصاد المصري، مما يسهم في دعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.


وتابع أنه "من خلال الحصول على التكنولوجيا الجديدة من شركة فالمت الفنلندية، سيتم تصنيع منتج عالي الجودة من "الورق الأبيض الدبلوكس جرامات خفيفة" وبالتالي سيوفر من فاتورة الاستيراد المصرية وزيادة فاتورة التصدير إلى الخارج"، مشيراً إلى إن حجم الايرادات المستهدفة من المشروع تتخطى الـ100 مليون دولار، وزيادة حجم الإنتاج السنوي لـ120 ألف طن بمعدل 10 آلاف طن شهرياً، مما يغطي ما بين 20 لـ30 % من السوق المحلي إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية، وذلك للتأكيد على دور مصر كمحور تجاري وصناعي رائد في المنطقة.


ومن جانبه أكد الدكتور أسامه ببلوم باك على ضرورة الاعتماد على العلم والبحث والتطوير بشكل مستمر، وهو الطريق الذي انتهجه مصنع بلوم باك، حيث تم القيام بعمل كافة الدراسات العلمية في دول أوروبا قبل انطلاق المشروع لضمان نجاحه.
 

السفير الفنلندي بالقاهرة الورق البنك الاهلي

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