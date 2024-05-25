الأهلي يخسر أمام الفتح الرباطي المغربي في بطولة BAL لكرة السلة

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (89 - 78)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الجمعة/، داخل صالة (بي كي أرينا) على ترتيب المراكز، ضمن منافسات نهائيات بطولة الـ (BAL) بالعاصمة الرواندية كيجالي.



انتهت الفترة الأولى بتقدم الفتح المغربي بنتيجة (22 - 19)، وأنهى الأهلي الفترتين الثانية والثالثة متقدما بنتيجتي (49 - 41) و(64 - 58)، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفتح بنتيجة (89 - 78).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الأهلي الليبي في دور الـ 8 للبطولة، غد /الأحد/ في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

