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رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر: نثمن دعوة الرئيس السيسي لمشاركة المستثمرين في المشروعات الزراعية

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مجال الزراعة شهد نهضة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ضمن خطة شاملة للتنمية الزراعية، هدفت لتوسعة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وحدت من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، مثمنة دعوة الرئيس للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية لما لهم من خبرة وقدرة على إدارة مثل هذه المشروعات.

وأوضحت مديح في تصريحات لها أن العشر سنوات الماضية أطلقت خلالها العديد من المبادرات التي دعمت القطاع الزراعي كإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى لتوسيع الرقعة الزراعية، مثل مشروع تطوير سيناء وتنمية الصحراء الغربية وغيرها، وتنفيذ برامج لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتطوير أساليب الري الحديثة، مما أدى لزيادة الإنتاج الزراعي بنسب كبيرة، فضلا عن دعم صغار المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل بأسعار ميسرة، والتوسع في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية.

وأشارت إلى أن إنجازات الرئيس السيسي في التنمية الزراعية، تضمنت إنشاء العديد من المجمعات الصناعية الزراعية لتعزيز التصنيع الزراعي والقيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن تحسين البنية التحتية الزراعية من طرق ومرافق ري وتخزين وتسويق المنتجات.

وأكدت أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

مجال الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي الامن الغذائي المشروعات الزراعية رئيس حزب مصر أكتوبر

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