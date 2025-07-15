سحب الملفات 16 يوليو.. اعرف شروط الانضمام للمعاهد الصحية العسكرية

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة؛ للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي 2023-2024، 2024-2025، وذلك في المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور، في حوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث في أحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث في الجلاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب محمد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذي أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة.

الشروط المطلوبة للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة:

ألا يقل مجموع الطالب أو الطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمي" عن نسبة نجاح 55%، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية.

ألا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد عن 21 عاما في 1/ 10 / 2025.

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس.

أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح له / لها بالزواج؛ إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرَّفت منها.

أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية - نفسية - لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة - التحاليل الطبية - …)، كما يشترط موافقة والد / ولي أمر (الطالب / الطالبة) على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق لمجلس المعهد الذي يلتحق إليه الطالب / الطالبة بعد القبول، أن يتم استبعاده؛ في حال عدم القدرة على الاستمرار بالحياة العسكرية، وذلك خلال الثلاث أشهر الأولى، طبقاً للشروط والمعايير المحددة.

مدة الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة عامين دراسيين ميلاديين بالإضافة للفترة التدريبية الإجبارية "الإمتياز" لمدة ستة أشهر بخلاف فترتي "التأهيل والصلاحية - التدريب التخصصي" تؤهله للحصول على درجة الدبلوم.

ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة، يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة، طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

سحب الملفات

يتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور في حوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث في أحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من 16 / 7 / 2025 وحتى 9 / 9 / 2025.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة “للذكور”، في الورشة الرئيسية للخدمات الطبية بكوبري القبة، وبالنسبة "للإناث" يتم تقديمها في المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث في أحمد جلال، على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتباراً من 23 / 7 / 2025 وحتى يوم 11 / 9 / 2025.

وتم إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية؛ لشراء ملفات الالتحاق بالمعاهد الصحية، عن طريق شركة فوري الإلكترونية، على كود خدمة رقم 29933، بالرقم القومى الخاص بالطالب أو الطالبة المتقدم/ة، وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط التقديم.

ولا بد من الاحتفاظ بالإيصال بعد إتمام عملية الدفع، والموضح به “الرقم القومي – عملية دفع ناجحة – المبلغ".

ويتم استلام ملف الالتحاق، من خلال منافذ سحب الملفات؛ بعد تقديم أصل إيصال الدفع.